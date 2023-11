Liste Fritz fordert Teil der Tiwag-Dividende als Rettungspaket der Tiroler Bäder

Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint will mit einem Dringlichkeitsantrag Tirols Schwimmbäder als „notwendige Infrastruktur" erhalten. Als finanzielles Rettungspakt soll die Ausschüttung von 30 Millionen Euro der Tiwag-Dividende dienen.

Innsbruck – Vielen Bädern in Tirol steht das Wasser bis zum Hals, mehrere Bäder mussten bereits schließen. Zuletzt traf es es die Schwimmbäder in Axams und Seefeld. Anderen steht eine drohende Schließung bevor. Bereits mehrere Bürgermeister betroffener Gemeinden nannten erhöhte Mehrkosten bei Energie und Instandhaltungen als vorrangige Gründe, die TT berichtete.

Für Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint eine „katastrophale Entwicklung", wie er es in einer Aussendung am Freitag beschrieb. Darin kündigte er auch einen Dringlichkeitsantrag an, um „Tirols Schwimmbäder als notwendige Infrastruktur“ erhalten und um „weiteres Schwimmbadsterben" zu verhindern. Laut Angaben der Liste Fritz habe es im Jahr 2011 tirolweit noch 154 Hallen- und Freibäder gegeben, im Jahr 2022 nur mehr 90.