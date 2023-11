Mal gans anders: Tipps und Rezepte aus aller Welt für das perfekte Martini-Menü

Traditionellerweise kommt am Martinsabend das Martinsgansl auf den Tisch. Doch in den vergangen Jahren geriet der Gänsebraten aus Gründen der Tierquälerei immer mehr in Verruf. Wir verraten, wie Sie ihre Festtagsgans ohne schlechtem Gewissen genießen können und was an dem Feiertag in anderen katholisch geprägten Ländern gegessen wird.