50-Jährige erlitt bei Kollision schwere Knieverletzung, Snowboarder beging Fahrerflucht

Tux – Am Donnerstag gegen 11.45 Uhr fuhr eine 50-jährige Deutsche mit ihrem Ehemann in Tux mit der Sesselbahn „Lärmstange 2“ zur Bergstation. Unmittelbar nach dem Ausstiegsbereich kollidierte die deutsche Skifahrerin mit einem jugendlichen Snowboarder. Dieser hielt zwar kurz an, setzte dann aber die Fahrt fort. Die 50-Jährige zog sich bei der Kollision eine schwere Verletzung am Knie zu. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)