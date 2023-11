US-Terrorexperte sieht Zwei-Staaten-Lösung als einzige Option

Uni-Professor Hoffman:Für einen Waffenstillstand sei momentan keine Seite bereit. Kein regionaler Vermittler sei in Sicht. Der Iran spiele große Rolle, so US-Universitätsprofessor und Terrorismusexperte Bruce R. Hoffmann bei einem Gespräch in Wien.

Wien – Ungeachtet der aktuellen Kampfhandlungen im Gazastreifen, deren Ende unabsehbar ist, sei im Nahen Osten – in Israel und Palästina – eine Zwei-Staaten-Lösung die einzige Option. Diese Ansicht vertrat der US-Universitätsprofessor und Terrorismusexperte Bruce R. Hoffmann bei einem Gespräch in Wien. Andernfalls käme es zu einem „Apartheid-Staat". Für Israel gehe es zunächst um die Ausschaltung der terroristischen Gruppe Hamas, die den Gazastreifen beherrscht.

Zu einem Waffenstillstand sei gegenwärtig keine Seite bereit, präzisierte der Professor der Georgetown University. Die Zielsetzung der israelischen Seite bestehe darin, eine Situation zu schaffen, dass die Hamas nach dem brutalen Überfall auf Israel militärisch „nie mehr eine Gefahr „ sein solle. Derzeit gehe es um das Militärpotenzial. Bei der Hamas handle es sich um „eine totalitäre Bewegung", die seit zwei Jahrzehnten an der Macht sei.

Zur Person Universitätsprofessor Bruce R. offman besuchte in seiner Forschungstätigkeit in Sachen Terrorismus und Sicherheit Krisengebiete und Kriegsschauplätze auf allen Kontinenten. Er leitete viele Jahre das Center for Security Studies und zuletzt auch das Center for Jewish Civilization. Am Rande seiner Ausführungen erzählte er lächelnd von seiner aus Galizien stammenden Familie: Ein direkter Vorfahre aus der Westukraine habe als Jude in der kaiserlichen Habsburger-Armee gedient. 1911 wanderte die Familie nach Amerika aus

Bei der Beurteilung der Lage werde oft „mit doppelten Standards gemessen", führte Hoffman aus. Das Verhalten der Akteure erfüllt ihn mit Besorgnis. Israel sei zuletzt „sehr mit sich selbst beschäftigt" gewesen. Israel sei auch nicht immer einer Meinung mit den USA, und die Juden seien auch gespalten. Letztlich „hängen die Juden von sich selbst ab", meinte der Experte mit jüdischen Wurzeln aus der Habsburger-Monarchie.

In den USA wiederum sei die gegenwärtige innenpolitische Situation „sehr schwierig", so Hoffman. Er nannte in diesem Zusammenhang die personellen Umbrüche im US-Kongress, aber auch pro-palästinensische Proteste in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien. Eingangs verwies der Nahost-Experte auch auf frühere kritische Voraussagen, dass der Staat Israel schwach werden könnte.

Der Terrorismus- und Sicherheitsexperte analysierte ferner den Charakter der Hamas. In ihrem Wirkungsbereich habe sich die terroristische Gruppierung anerkannt gefühlt, und sie habe ein Chaos geschaffen. Für die bewaffneten Angriffe auf Israel hätte der Zeitpunkt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs nicht besser sein können. Doch in puncto Zustimmung in der arabischen Welt habe sich die Hamas verrechnet.

Terroristen wie Hamas "unkontrollierbar"

„Niemand in der Region will als Vermittler auftreten", so Professor Hoffman. Als Beispiel nannte er Jordanien; das haschemitische Königreich habe die Beziehungen zur Hamas abgebrochen. Auch die Golf-Staaten seien auf Distanz gegangen - mit Ausnahme Katars, das bekanntlich mit vielen Seiten Kontakte pflegt. Terroristen seien gewissermaßen „unkontrollierbar". Der Gaza-Krieg sei ein Beispiel dafür, dass Terroristen „losschlagen". Gruppen wie Hamas „finden immer einen Grund für ihre Angriffe".

Eine ganz wichtige Rolle kommt nach den Worten des Experten dem Iran zu. Die atomaren Ambitionen Teherans seien für alle „abschreckend", auch für die Hamas. Einige Staaten, unter ihnen Saudi-Arabien, hatten sich Israel angenähert, erinnerte der US-Professor. Sie befinden sich angesichts des Gaza-Konflikts in einer schwierigen Lage.

Die Geiselnahme durch die Hamas nannte Hoffman „zynisch"; diese rund 200 Menschen seien „praktisch menschliche Schilder". Man habe letztlich keinen Überblick, wer diese genau in Gewahrsam habe und wo sie sich alle befänden. Bei den Geiseln gehe es nicht nur um israelische Juden, sondern auch um Ausländer und ausländische Gastarbeiter.

Ich frage mich, wer wird später in Gaza leben?" Bruce R. Hoffmann, Terrorismusexperte

Zur Zukunft des Gazastreifens konnte auch Hoffman keine Voraussage machen. „Ich frage mich, wer wird später in Gaza leben?" Im Zusammenhang mit einem späteren Wiederaufbau verwies er auf den Umstand, dass die Hamas schon früher Hilfsgelder missbraucht habe. Solche Mittel seien für militärische statt humanitäre Zwecke eingesetzt worden.