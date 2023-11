SPÖ-Parteitag in Graz: Andreas Babler stellt sich Wiederwahl

Graz – In der Messehalle in Graz wird sich heute SPÖ-Parteichef Andreas Babler der Wiederwahl zum Vorsitzeden stellen. Erwartet werden in der Grazer Messe rund 600 Delegierte sowie etwa 400 Gäste. Beim Parteitag im Juni in Linz erreichte Babler in der Kampfabstimmung gegen Burgenlands LH Doskozil 52,7 Prozent. Heute hat Babler keinen Gegenkandidaten. Seine Vorgänger bekamen beim ersten Antreten oft deutlich mehr als 90 Prozent. Rendi-Wagner etwa genoss 2018 das Vertrauen von 97,8 Prozent der Delegierten. Bei der Wiederwahl 2021 waren es dann nur noch 75,3 Prozent.