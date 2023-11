SPÖ-Parteitag in Graz: Babler sieht sich als Kanzler-Alternative

In der Messehalle in Graz wird sich heute SPÖ-Parteichef Andreas Babler der Wiederwahl zum Vorsitzenden stellen. Wir berichten im Live-Stream ...

Graz – Andreas Babler will die SPÖ als einzige Alternative zu einem Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) positionieren. Diese Botschaft gab er gut 600 Delegierten und 400 Gästen des SPÖ-Parteitags in seiner rund einstündigen Wahlrede mit. Diese enthielt die bereits bekannten Positionen Bablers von Arbeitszeitverkürzung bis Jobgarantie. Angenommen wurde sie gut, wenngleich doch weniger euphorisch als beim letzten Parteitag in Linz, der ihn an die Parteispitze gespült hatte.