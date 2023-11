Innsbruck-Wahl: Julia Seidl mit 93,3 Prozent zu NEOS-Spitzenkandidatin gewählt

Innsbruck – Die Nationalratsabgeordnete und Gemeinderätin Julia Seidl geht als NEOS-Spitzenkandidatin in die Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2024. Dazu wurde sie bei einer Landesmitgliederversammlung am Samstag in Innsbruck gekürt. Insgesamt nahmen über 160 InnsbruckerInnen an diesem Prozess teil. Den zweiten Listenplatz belegt Lukas Schobesberger, gefolgt von Mario Toferer, Alban Egger und Shaghaegh Kuen. „Wir haben gezeigt, wie konstruktive Arbeit mit den besten Ideen ganz ohne Streitereien geht“, stellte Seidl fest. Als NEOS wolle man gemeinsam an einer Stadt bauen, die den Menschen in den Mittelpunkt stelle.