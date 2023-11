Bildstein/Hussl behaupteten bei Segel-EM Spitzenposition

Vilamoura – Die österreichischen Segler Benjamin Bildstein/David Hussl haben bei der EM vor Vilamoura (POR) in der 49er-Klasse Rang eins behauptet. Die OeSV-Athleten starteten am Samstag mit einem zweiten Platz in die Final-Series und bauten damit ihren Spitzenplatz aus. Keanu Prettner und Tanja Frank stießen nach zwei Top-10-Platzierungen auf Gesamtrang sieben vor.