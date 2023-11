Beratung zu Schwangerschafts-Krisen und Abbruch in Innsbruck

Wie die TT berichtete, ist das in Tirol umstritten. Die VP/SP-Landesregierung hatte Ende 2022 im Regierungsprogramm verkündet, sich um einen Ausbau des Angebotes für Schwangerschaftsabbruch kümmern zu wollen. Dabei würden auch öffentliche Einrichtungen, also Krankenhäuser in Betracht gezogen. Tirol ist bis jetzt eines der österreichischen Bundesländer, in denen Abbrüche nur im niedergelassenen, privaten Bereich durchgeführt werden. Sogar Vorarlberg ermöglicht diese seit Kurzem auch in Kliniken.