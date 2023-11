Israel droht neue Front durch radikale Siedler im Westjordanland

Während die Welt auf Gaza schaut, verstärken Siedler im Westjordanland die Vertreibung von Palästinensern. Israels Geheimdienst warnt.

Ramallah – Meistens kommen sie am Abend oder in der Nacht: maskierte Schlägertrupps aus israelischen Siedlungen, die über benachbarte palästinensische Dörfer herfallen. „Sie sagten zu mir, ich solle mich hinsetzen, und dann begannen sie, mich zu treten, zuerst mit ihren Metallstiefeln“, zitierte die Washington Post den 38-jährigen Ahmed Nawaja aus Susiya. Seine Töchter, sieben und acht Jahre alt, schrien.

Im Schatten des Gaza-Kriegs eskaliert nun auch die Gewalt im Westjordanland, das Israel völkerrechtswidrig besetzt und kolonisiert. „Das Westjordanland kocht“, sagte Philippe Lazzarini, Chef der UNO-Palästinenserhilfe, diese Woche bei einer Konferenz in Paris. „Hätten wir nicht (den Krieg in) Gaza, würde unsere gesamte Aufmerksamkeit auf dem Westjordanland liegen.“

Gemeint ist einerseits der Kleinkrieg zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee, dem auf beiden Seiten unbeteiligte Zivilisten zum Opfer fallen. Allein heuer haben palästinensische Angreifer mindestens 15 Israelis getötet. Und bei Operationen der Armee sind nahezu 400 Palästinenser umgekommen, davon mindestens 175 seit dem 7. Oktober.

Die Angriffe extremistischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland gießen Benzin ins Feuer. Joe Biden (US-Präsident)

Andererseits nützen radikale Siedler die Gunst der Stunde, um ihre palästinensischen Nachbarn noch mehr als bisher zu terrorisieren und vertreiben. Die Siedlergewalt nimmt seit Jahren zu, verstärkt seit dem Antritt der rechtsreligiösen Regierung Anfang 2023. Mehrere Minister stammen selbst aus der radikalen Siedlerbewegung.

Seit den Gräueltaten der Hamas und dem Beginn des Gaza-Kriegs hat sich die Zahl der Vorfälle noch einmal verdoppelt. Allein im Oktober registrierte die UNO 222 Angriffe von Siedlern auf Palästinenser. Acht Menschen wurden getötet, darunter ein Kind. Oft werden laut der International Crisis Group auch Zugänge zu Land oder Wasser blockiert, Olivenbäume oder Häuser angezündet oder Moscheen und Kirchen beschädigt. Auch Schusswaffen kommen zum Einsatz.

Etwa 2000 Palästinenser mussten heuer ihr Zuhause aufgeben, dokumentierte die UNO, davon fast die Hälfte allein im Oktober. Mindestens elf Dörfer seien vollständig verlassen worden.

Die Palästinenserbehörde ist dagegen machtlos. Sie darf nicht gegen Israelis vorgehen. Und die meisten Übergriffe ereignen sich ohnehin in Gebieten, die unter alleiniger Sicherheitskontrolle der Armee stehen.

Die Zuspitzung auch im Westjordanland hat die US-Regierung alarmiert. Präsident Joe Biden forderte Israel auf, die Siedlergewalt zu unterbinden. Dessen Premier Benjamin Netanjahu versicherte zunächst: „Wir werden dagegen vorgehen.“

So etwas wie eine palästinensische Nation gibt es nicht. Es gibt keine palästinensische Geschichte. Bezalel Smotrich (Israels Finanzminister)

Vor Siedler-Bürgermeistern, die zu seiner politischen Basis gehören, beschwichtigte er jedoch, es handle sich um eine Handvoll Extremisten. „Ich habe Präsident Biden gesagt, dass die Anschuldigungen gegen die Siedlerbewegung unbegründet sind“, zitierte ihn die Times of Israel.

Laut UNO und Menschenrechtlern passiert von offizieller israelischer Seite relativ wenig. Der israelischen NGO Yesh Din zufolge wurde seit 2005 nur in sieben Prozent der Vorfälle Anklage erhoben; nur in drei Prozent kam es zu einer Verurteilung.

Der Staat ist sogar oft an den Übergriffen beteiligt: In nahezu der Hälfte der Vorfälle der vergangenen Wochen hätten Sicherheitskräfte die Angreifer „begleitet oder aktiv unterstützt“, so die UNO.

Das hängt laut Medien auch damit zusammen, dass Soldaten aus dem Westjordanland abgezogen und an die Gaza-Front oder die Nordgrenze verlegt wurden. Und die Lücken wurden teils durch Reservisten aus den Siedlungen aufgefüllt. Damit verwischen die Grenzen zwischen Extremisten und Staatsmacht noch weiter.

Abseits der Regierung sehen auch viele Israelis Handlungsbedarf. 30 israelische NGOs riefen Ende Oktober das Ausland zu einer Intervention auf, um „die staatlich unterstützte Welle der Siedlergewalt zu stoppen“, die zur Zwangsumsiedlung von Palästinensern führe.

Fast zeitgleich warnte der Inlandsgeheimdienst Shin Bet das Kriegskabinett, dass die Siedlergewalt eine gefährliche Eskalation im Westjordanland auslösen könnte.

Nahezu eine halbe Million Israelis haben die Regierungen in den vergangenen Jahrzehnten im besetzten Westjordanland angesiedelt. Viele von ihnen wollen nur von billigem Wohnraum profitieren. Aber eine radikale Minderheit sieht sich in einem messianischen Auftrag, das gesamte biblische Israel für Juden zurückzuerobern und eine Art Gottesstaat zu errichten. In ihren Augen haben Palästinenser nur drei Optionen: fliehen, unterordnen oder sterben.

Netanjahu hat Vertreter dieser Ideologie in seine Regierung geholt, um trotz Korruptionsanklagen an der Macht zu bleiben – beispielsweise Finanzminister Bezalel Smotrich. Sie fordern die Annexion des Westjordanlands, in dem eigentlich der Palästinenserstaat entstehen sollte, und sie rechtfertigen Siedlergewalt als Selbstverteidigung. Mit Verweis auf den Angriff der Hamas geben sie nun auch Waffen an Siedler aus und treten für Pufferzonen um israelische Siedlungen ein – auf Kosten der Palästinenser.

Laut dem Norwegischen Flüchtlingsrat waren schon im August 60 palästinensische Gemeinden von Zwangsumsiedlungen bedroht – als Folge der Gewalt und der Besatzungspolitik. Die Lage hat sich seitdem verschärft. Arabische Staaten warnen vor Vertreibungen im Westjordanland.