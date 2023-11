Großeinsatz bei Brand in Kirchberg: Bauernhof wurde Raub der Flammen

Kirchberg in Tirol – Ein Großbrand hielt in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren im Bezirk Kitzbühel auf Trab. Gegen 21.40 Uhr brach in einem Stall eines Bauernhofs in Kirchberg ein Feuer aus. Die Flammen suchten sich rasch ihren Weg nach draußen, schlugen aus dem Gebäude. Ein aufmerksamer Nachbar reagierte sofort, alarmierte den Landwirt und half ihm dabei, die 20 Rinder aus dem Stall zu retten. Auch die Feuerwehr wurde alarmiert.