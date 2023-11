Erneute Absage: Keine Zwei-Länder-Abfahrt in Zermatt/Cervinia

Zermatt, Cervinia – Die Männer im alpinen Ski-Weltcup müssen weiter auf ihr erstes Saisonrennen warten. Sonntagfrüh wurde erwartungsgemäß auch die zweite Abfahrt in Zermatt und Cervinia abgesagt, da Neuschnee und Wind im oberen Streckenteil eine Durchführung unmöglich machen. Die Teams hatten sich ausdrücklich eine frühe Entscheidung gewünscht. Im vergangenen Jahr konnten die beiden Abfahrten mit Start in der Schweiz und Ziel in Italien wegen Schneemangels nicht durchgeführt werden.