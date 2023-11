Ausgebüchster Löwe hielt italienische Küstenstadt in Atem, nun wird über Verbot von Zirkustieren diskutiert

Am Samstag ist Löwe „Simba“ aus einem Zirkus nahe Rom ausgebrochen und sorgte für Aufregung, nun wird in Italien darüber diskutiert, Zirkusaufführungen mit Tieren zu verbieten.

Rom – Nachdem ein ausgebrochener Löwe in Ladispoli, einer Küstenstadt nördlich von Rom, am Samstag stundenlang für Aufregung gesorgt hat, ist in Italien die Debatte über ein Aus für Tiere in Zirkussen erneut entbrannt. So fordern Tierschützer, dass im Parlament ein Gesetz verabschiedet werden soll, das Zirkusaufführungen mit Tieren verbietet.