Länder-Verwechslungen: Die Schweiz hat Gold, Schweden Eierschwammerl

Schweiz vs. Schweden: Die schwedische Kampagne geht humorvoll an die Verwechslung heran. Die Schweiz habe eine der größten Goldreserven der Welt, heißt es etwa darin. In Schweden findest du jedoch etwas anderes: Pfifferlinge. Oder wie man sie in Schweden nennt: das Gold des Waldes.

© iStock