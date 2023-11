Gut zu wissen: Diese Stolperfallen können daheim gefährlich werden

Ein Sturz kann das Leben von älteren Menschen nachhaltig verändern und verkomplizieren. Das selbstständige und unfallfreie Wohnen fängt damit an, zu erkennen, wo gefährliche Stellen lauern. Auf was Senioren und deren Angehörige achten müssen, finden Sie hier.

Innsbruck – Mehr als 30.000 Menschen verletzten sich in Tirol im vergangenen Jahr im Haushalt so schwer, dass sie entweder stationär oder ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ab dem Alter von 70 Jahren steigt das Risiko daheim zu verunglücken steil an. Doch viele Unfälle wären vermeidbar, heißt es vom Verein "Sicheres Tirol", der mit Broschüren Präventionsarbeit leistet. Die Gefahrenstellen im Überblick: