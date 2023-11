Geländewagen in Landeck abgestürzt, Kleinlaster prallte in Biberwier gegen Baum

Landeck, Biberwier – Bei winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam es am Sonntag in Tirol zu zwei Verkehrsunfällen. Am Nachmittag kam am Nachmittag ein 61-Jähriger auf einer schneebedeckten Forststraße bei Perfuchsberg im Gemeindegebiet von Landeck mit seinem Geländewagen im Bereich einer Kehre über den Fahrbahnrand hinaus. Der Wagen stürzte auf den unteren Teil der Straße ab, wobei er sich mehrmals überschlug.