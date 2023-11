Bedeutung der Moore hervorheben

St. Johann i. T. – Moore schützen, Moore wiederherstellen, Moore als wertvollen Lebensraum etablieren: Ob in den Tiroler Naturparks, in weiteren Schutzgebieten oder auf bisher nicht geschützten privaten Flächen – der Schutz der bedeutenden Feuchtgebiete wird in Tirol großgeschrieben. Seit Start des Projekts „Give me Moor“ des Landes im Jahr 2022 wurden insgesamt bereits rund 7,5 Hektar Moorfläche revitalisiert.