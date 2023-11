FH Kufstein Tirol: Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Kernkompetenzen

Ziel der Kufsteiner FH-Ausbildung ist, verantwortungsvolle Persönlichkeiten mit ethischen Grundsätzen zu unterstützen, ihre eigenen Potenziale zu erkennen und sich weiter zu entwickeln.

Die FH Kufstein Tirol hat eine einzigartige Kombination von Ausbildungsinhalten entwickelt, die in alle Studiengänge einfließen und die berufliche Karriere der Studierenden und Absolvent:innen entscheidend fördern. In allen zwölf Bachelor- und auch in allen zwölf Masterstudiengängen fließen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Form von Vorlesungen, Seminaren und Praxisprojekten mit ein. Diese Themen begegnen den Studierenden themen- und branchenübergreifend. Ob Kulturveranstaltung oder Sportevent: Eine bedachte Planung, ressourcenschonende Umsetzung und die Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen sind Pflicht.

In dem Vollzeit-Bachelorstudiengang Internationale Wirtschaft und Management gibt es beispielsweise einen ganzen Unterrichtsblock, der sich Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitskompetenzen widmet – darunter digitale Transformation und künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Entwickeln von nachhaltigen Immobilien und das zukunftsfähige Betreiben und Optimieren von Gebäuden ist das Ausbildungsziel des berufsbegleitenden Masterstudiums Facility- & Immobilienmanagement. Hier liegt ein Fokus unter anderem auf Nachhaltigkeit und Innovation für Gebäude, Umweltcontrolling und auf der Entwicklung von zukunftsfähigen Mobilitätsdienstleistungen sowie auf Digitalisierung im Facility Management.

An der FH Kufstein Tirol wird Nachhaltigkeit nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. © FH Kufstein Tirol

Nachhaltigkeit lehren und erforschen

Auch die Lehre und Forschung möchte einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Neue Inhalte für die Lehrpläne und Forschungsthemen beziehen an der FH Kufstein Tirol sehr viele Personen mit ein – dadurch bleibt dieses wichtige Thema im Bewusstsein aller verankert. So richtet sich der weiterentwickelte Studiengang Energie - & Nachhaltigkeitsmanagement an engagierte Schulabgänger:innen, die innovativ und kreativ Klimaschutz und die Energiewende mitgestalten wollen sowie an vorqualifizierte Fachkräfte. Nachhaltigkeits- und Mobilitäts-Konzepte, aber auch die Digitalisierung für Energie & Nachhaltigkeit spielen dabei eine bedeutende Rolle.

Eine Podcast-Serie in Sachen Nachhaltigkeit: Die Studierenden aus den berufsbegleitenden Masterstudiengängen Energie- & Nachhaltigkeitsmanagement und Facility- & Immobilienmanagement stellen ihre Kenntnisse und ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft eindrucksvoll unter Beweis.

Beim Open House können Interessierte den Kufsteiner Campus kennenlernen und sich mit aktuell Studierenden austauschen. © FH Kufstein Tirol

Einblick in den Hochschulalltag

Die FH Kufstein Tirol bietet am 2. Dezember 2023 einen Tag der offenen Tür an. Die Lehrenden der Fachhochschule stellen beim Open House die zwölf Bachelor- und zwölf Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Besucher:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die Science Labs erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Offene Fragen werden von Studierenden und dem Aufnahmeteam der FH Kufstein Tirol persönlich beantwortet.

Master Lounge bietet persönliche Beratung

Interessierte können sich zum Open House für individuelle Beratungsgespräche zu den insgesamt zwölf Masterstudiengängen mit den Studiengangsteams per E-Mail anmelden. Masterinteressierte haben die Möglichkeit exklusiv offene Fragen zu stellen sowie die individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen zu lassen.

Studienplatz für Herbst 2024 – schon jetzt klarmachen!

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelor- und Masterinteressierte bereits jetzt geöffnet. Bewerber:innen die bis 3. Dezember 2023 angemeldet sind, können bei den Aufnahmegesprächen am 12. Dezember 2023 schon einen Studienplatz klarmachen.

Wichtige Termine:

- Open House: 2. Dezember 2023

- Onlinebewerbung zum Studium jederzeit möglich

- Aufnahmegespräche 12. Dezember 2023 (bei Onlinebewerbung bis 3. Dezember)