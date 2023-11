„Viel zu groß“: Aufregung um geplantes Bauprojekt am Telfer Wasserwaal

In der Telfer Siedlung Am Wasserwaal gehen die Wogen hoch: Der Bauträger BOE will dort vier Mehrparteienhäuser mit jeweils vier Wohneinheiten aufstellen. Die Anrainer halten die Pläne für überdimensioniert und sorgen sich wegen der Bauarbeiten. Die Gemeinde muss nach Tiroler Bauordnung entscheiden.