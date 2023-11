Vor mindestens 13 Frauen entblößt: 62-Jähriger in Tirol gefasst

Innsbruck – Ein 62-jähriger Mann soll sich in Tirol vor mindestens 13 Frauen entblößt und geschlechtliche Handlungen an sich durchgeführt haben. Die Taten haben sich laut Polizei von Juli 2021 bis August 2023 ereignet. Neben mehreren Vorfällen in Pertisau – die TT berichtete – trieb der Mann auch an zwei weiteren Seen im Bezirk Kitzbühel sein Unwesen.