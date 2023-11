Imster Unternehmer erwerben Kika-Standort und planen neues „Aupark Center Imst“

Aus dem ehemaligen Kika-Standort soll bald der „Aupark“ entstehen. Die Entwicklung der Imster Au als Wirtschaftsstandort soll so vorangetrieben werden. Das Projekt wird einen multifunktionalen Raum ermöglichen.

Imst – Mit der IVG Firmengruppe haben zwei Imster Unternehmer, Andreas Gstrein und Stefan Krismer, den derzeit leerstehenden Kika Imst erworben. Dieses Vorhaben wurde durch eine Partnerschaft mit der Sparkasse Imst ermöglicht, insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Vorständen Markus Scheiring und Mario Kometer. Die Entwicklung der Imster Au als Wirtschaftsstandort soll so weiter vorangetrieben werden.

Das Areal mit einer Nutzfläche von 15.000 m 2 wird zukünftig den Namen „Aupark“ tragen. Die Vision hinter diesem Projekt ist die Schaffung eines multifunktionalen Gebäudes, das nicht nur Platz für Möbel und Küchenstudios bietet, sondern auch einen Fliesen-Großhandel sowie Büro-, Labor- und Ordinationsflächen beherbergen wird. Die Planungen für das Nutzungskonzept sind bereits in Gange, und es gab bereits Gespräche mit der Stadtgemeinde Imst. Ein konkretes Konzept wird bis Ende November dieses Jahres erwartet.

Die Übernahme des Gebäudes und die Umwandlung in den „Aupark“ sorgen für Nachhaltigkeit und die Erhaltung bestehender Infrastrukturen. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Attraktivität der Stadt Imst und der Region weiter zu steigern. Die Vermietung und Objektbetreuung des „Auparks“ erfolgen in enger Kooperation mit dem benachbarten Einkaufszentrum „FMZ Imst“. Laut Andreas Gstrein und Stefan Krismer soll dieser neue Standort einen bedeutenden Beitrag zur Wirtschaft und zur Lebensqualität in Imst leisten. (tt.com)