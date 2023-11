Kurtaxe im Paznaun wird im kommenden Jahr kräftig erhöht

Ischgl – 3 Euro in Ischgl und Kappl, 3,50 in See, 3,20 Euro in Galtür: So hoch sind die Aufenthaltsabgaben pro Nacht und Gast noch in den Paznauer Gemeinden. Doch das wird sich im neuen Jahr ändern. Die Kurtaxe wird nämlich so wurde es bei der Vollversammlung des Toursmusverbands Paznaun - Ischgl vergangene Woche beschlossen – im November 2024 spürbar erhöht.