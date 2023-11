Künstliche Beschneiung: Wie nachhaltig sind beschneite Pisten?

Künstliche Beschneiung wird zur Präparierung von Skipisten immer notwendiger. Am Beispiel Kanadas haben Wissenschafter der Universitäten Innsbruck und Waterloo in Kanada nun die Umweltauswirkungen und der Einfluss künstlicher Beschneiung auf die Nachhaltigkeit im Skitourismus untersucht.

Innsbruck – Immer öfter wird künstliche Beschneiung zur Präparierung von Skipisten notwendig. Am Beispiel Kanadas haben Wissenschafter der Universitäten Innsbruck und Waterloo in Kanada darum deren Umweltauswirkungen und Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Skitourismus untersucht. Die Ergebnisse lassen sich laut Geograph und Volkswirt Robert Steiger vom Institut für Finanzwissenschaft der Universität Innsbruck auf die Situation in Mitteleuropa übertragen: Hoher Wasser- und Energieverbrauch und damit verbundene CO2-Emissionen belasten die Umweltbilanz, Energie aus erneuerbaren Quellen kann den Wintersport deutlich nachhaltiger machen.