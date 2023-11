Sieben Wissenschafter aus Innsbruck gehören zu den einflussreichsten der Welt

Auf der aktuellen Liste der weltweit meistzitierten Forscher finden sich so wie schon im vergangenen Jahr Wissenschafter der beiden Innsbrucker Universitäten.

Innsbruck – Die Zahl der weltweit einflussreichsten Wissenschafter aus Österreich ist heuer von 46 (2022) auf 41 gesunken. In Tirol hingegen ist deren Zahl von sechs auf sieben gestiegen. Sie finden sich auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste der "Higly Cited Researcher" und forschen an den beiden Innsbrucker Universitäten.