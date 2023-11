UN-Sicherheitsrat für „humanitäre Pausen“ im Gazastreifen

New York – Der UNO-Sicherheitsrat hat eine völkerrechtlich bindende Resolution mit der Forderung nach "ausgedehnten humanitäre Pausen" im Gazastreifen angenommen. Nach langem Ringen einigte sich das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York auf den gemeinsamen Beschluss. De USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich.