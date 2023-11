Wie der Traum vom Eigenheim machbar ist

In Zeiten explodierender Kosten, hoher Inflation, steigender Zinsen und herausfordernder Vorschriften wird es zunehmend schwieriger, Wohneigentum zu schaffen. Um angehende Häuslbauer:innen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Zuhause zu unterstützen, klärten die Tiroler Sparkassen gemeinsam mit der Energieagentur Tirol kürzlich über energieeffizientes Bauen und Sanieren auf. Der Informationsabend verdeutlichte: Der Traum vom Eigenheim lebt.

Wie schaffe ich ein Zuhause, das fit für die Zukunft ist? Welche Förderungen können beantragt werden? Und wie kann ich mir das alles leisten? Das sind nur einige Fragen von vielen, mit denen Menschen, die ein Eigenheim errichten wollen, konfrontiert sind. Eine Informationsveranstaltung der Tiroler Sparkassen in Kooperation mit der Energieagentur Tirol Anfang November nahm sich genau dieser Sorgen künftiger Bauherr:innen an. Während Hannes Lichtmannegger, Energieexperte der Energieagentur Tirol, über energetische Maßnahmen und Förderungen aufklärte, gab Martin Modersbacher, Leiter Privater Wohnbau der Tiroler Sparkasse, Einblicke in die Möglichkeiten der Wohnbaufinanzierung.