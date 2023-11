Nach dem Europacup treffen die TI-Damen auch im ÖVV-Cup auf Linz

In der bisherigen Bilanz hat Linz die Nase vorne. Dem Sieg der Tirolerinnen zum Saisonauftakt beim Supercup in der Olympiahalle - 3:2 (16:25, 26:24, 25:22, 23:25, 16:14) - stehen Linzer Erfolge in der Austrian Volley League (3:1) und zuletzt auch im Europacup gegenüber. Allerdings konnten sich die Steelvolleys zuhause zwar mit 3:1 durchsetzten, wurden aber beim Rückspiel in Innsbruck am Mittwochabend mitunter sogar vorgeführt. Die TI erzwang mit einem 3:1 (25:16, 25:9, 16:25, 25:19) in der USI-Halle einen entscheidenden "Golden Set", der nach 12:12 doch noch mit 15:12 an Oberösterreich ging.