Osttirol feiert den stärksten Tourismus-Sommer seit 28 Jahren

Mitverantwortlich für das erfreuliche Ergebnis war ein sehr gut gebuchter Herbst. Überhaupt entwickelten sich die Herbstmonate in den letzten Jahren immer stärker, auch dank engagierten Betrieben, die ihre Unterkünfte immer länger offen halten. Die Schutzhütten waren mit einem Plus von über 22 Prozent die Gewinner beim Nächtigungszuwachs. „Ein solches Ergebnis hatten wir noch nie“, freut sich Bernhard Pichler vom TVB.

Nächtigungsstärkste Region in der Sommersaison 2023 ist die Nationalparkregion Hohe Tauern Osttirol mit 407.272 Nächtigungen, gefolgt von der Ferienregion Lienzer Dolomiten mit 365.366 Nächtigungen und der Ferienregion Hochpustertal mit 351.596 Nächtigungen. Die Urlaubsregion Defereggental erzielte in den bisherigen Sommermonaten 149.175 Nächtigungen. Die 5 nächtigungsstärksten Gemeinden Osttirols in der abgelaufenen Sommersaison sind Kals am Großglockner mit 152.571 Nächtigungen, Matrei in Osttirol mit 137.326 Nächtigungen, Lienz mit 131.602 Nächtigungen, Sillian mit 112.189 Nächtigungen und St. Jakob im Defereggental mit 108.972 Nächtigungen.