Der Versuch, ein bisschen Uni zu spielen, ist gescheitert

Die Regionalisierung der Universitäten in Tirol ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Das Steckenpferd der von 2013 bis 2022 regierenden schwarz-grünen Landesregierung, eine universitäre Ausbildung auch in Regionen wie Lienz anzubieten, war mutig, allerdings kaum durchdacht. Die Euphorie galoppierte mit den Verantwortlichen wie Ex-Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) davon. Obwohl das Land aus den Erfahrungen bei der privaten Landesuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie UMIT in Hall hätte lernen müssen. Dort fungierte Tilg vor seinem Wechsel in die Landesregierung übrigens als Rektor.