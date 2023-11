Schlug mehrfach zu und entriss Jacke: 16-Jähriger verprügelte 17-Jährigen in Rum

Rum – Nachdem ein 16-Jähriger am Donnerstag in Rum einen 17-Jährigen mehrmals attackiert und bedroht hatte, wurde er von der Polizei in das Polizeihaltezentrum überstellt.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 17.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Serlesstraße. Der 16-jährige Syrer hatte offenbar mehrmals auf den 17-jährigen Österreicher eingeschlagen und ihn bedroht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich irgendwann in einen Hauseingang in der Nähe, wo der Syrer den Einheimischen erneut angriff und ihm die Jacke entriss.