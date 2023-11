79-Jährige kam in Gnadenwald auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte

Gnadenwald – Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und eine Polizeistreife mussten am Freitagnachmittag zu einem Einsatz in Gnadenwald ausrücken. Ein schwerer Unfall hatte sich direkt in der Ortseinfahrt ereignet, zwei Autos waren frontal zusammengestoßen.

Gegen 15.06 Uhr, lenkte eine 79-jährige Österreicherin ihren Pkw in Gnadenwald auf der Gnadenwalderstraße (L225) in Fahrtrichtung Osten. Ihr 76-jähriger Ehemann befand sich am Beifahrersitz. Zur selben Zeit lenkte eine 70-jährige Österreicherin ihren Wagen auf derselben Straße Richtung Westen. Bei Km 6,2 geriet die 79-Jährige mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Pkw der 70-Jährigen.

Die 79-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Ihr Ehemann und die 70-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurden leicht verletzt und ins Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die L 225 war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. (TT.com)