Pkw-Lenkerin in Stans bei Ausweichmanöver von Straße abgekommen, Verursacher floh

Stans – Am Freitag um 14 Uhr lenkte eine 26-jährige Bosnierin ein Auto im Gemeindegebiet von Stans auf der Tratzbergstraße (L 215) in Richtung Jenbach. Auf Höhe 7,8 km kam ihr ein weißer Lkw mit rotem Schriftzug entgegen. Dieser fuhr in der Fahrbahnmitte, weshalb die Frau aufgrund des Platzmangels auf ihrem Fahrstreifen ausweichen musste. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die dortige Böschung hinab und kam im angrenzenden Feld zum Stillstand.