Regierungswechsel in Liberia - Weah räumt Niederlage ein

Die erste Wahlrunde am 10. Oktober hatte Weah hauchdünn mit 43,83 Prozent vor Boakai mit 43,44 Prozent gewonnen. Die Stichwahl in dem westafrikanischen Land war am Dienstag. Die Regierung des früheren Fußballstars Weah (57), der für Spitzenclubs wie Paris Saint-Germain, AC Mailand und den FC Chelsea spielte, wird mit mehreren Korruptionsskandalen in Verbindung gebracht.