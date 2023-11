Andreas Wanker soll Anzengruber als Vizebürgermeister ersetzen

Innsbruck – Noch ist weiter offen, ob die Innsbrucker VP eine Mehrheit in der kommenden Gemeinderatssitzung findet, um Vizebürgermeister Johannes Anzengruber aus dem Amt zu bekommen. Wie berichtet, haben sich VP, Für Innsbruck und der Seniorenbund kürzlich zu dem Wahlbündnis „das Neue Innsbruck“ für den 2024er-Urnengang zusammengerauft. Mit Staatssekretär Florian Tursky an der Spitze. Anzengruber ging leer aus und tritt nun mit einer eigenen Liste an. Das brachte ihm nicht nur den Rauswurf aus der Stadt-VP, sondern auch einen Abwahlantrag seitens der VP ein. Sitzt er doch auf einem VP-Ticket im Senat.