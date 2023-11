Partnerschaft der Makler von Versicherungen Steinmayr und Renomia

Innsbruck – Steinmayr & Co, Westösterreichs führender Versicherungsmakler im Bereich Tourismus, Gewerbe und Industrie, geht eine strategische Partnerschaft ein, die das Unternehmen international noch stärker vernetzen und zu den großen Playern in Österreich aufsteigen lassen soll. Renomia, mit 1200 Mitarbeitern und 800 Mio. Euro vermittelter Prämie Zentraleuropas größter Versicherungsmakler, wird bei Steinmayr eine Minderheitsbeteiligung eingehen – und räumt Steinmayr auch die exklusive Vertretung der Gruppe in Österreich ein.