60-Jähriger geriet in Innsbruck auf Gegenfahrbahn: Zwei Personen verletzt

Innsbruck – Am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr fuhr ein 60-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der Haller Straße in Richtung Osten stadtauswärts. Auf Höhe der Überführung der Kreuzung Schusterbergweg/Haller Straße geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, streifte dort zunächst den Wagen eines entgegenkommenden 80-jährigen Österreichers und prallte anschließend frontal in das Auto eines 52-jährigen Österreichers.