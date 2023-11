NEOS fordern Konzept für Lienz, Plagiatsjäger prüft Anzengruber-Arbeit

Harsche Kritik am gescheiterten Mechatronik-Studium in Lienz übt NEOS-Abgeordnete Birgit Obermüller. Bisher flossen 18 Millionen Euro in den Lienzer Campus, im Sommer wurde der Studiengang eingestellt. Man könnte meinen, es sei ein schlechter Scherz, betont Obermüller. „Während die Unternehmerische Hochschule MCI in Innsbruck auf sechs Standorte verteilt mit der Unterbringung von Studierenden kämpft und die Landesregierung seit über zehn Jahren mit dem Neubau beschäftigt ist, steht eine neu gebaute Uni in Tirol leer.“ Mangels Nachfrage von Studierenden.