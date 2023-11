Kärntnerin (46) und ihre beiden Kinder stürzten mit Auto in die Gurk

Mölbling – Ein Pkw mit einer 46-Jährigen Kärntnerin und ihren beiden Töchtern, neun und zehn Jahre alt, ist am Samstagabend bei Mölbling (Bezirk St. Veit an der Glan) in die Gurk gestürzt und rund 30 Meter abgetrieben worden. Die Familie wurde laut Polizei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit, alle drei wurden leicht verletzt und unterkühlt ins Krankenhaus Friesach eingeliefert. Das Auto hatte zu rollen begonnen, nachdem die Frau ausgestiegen war, um Lebensmittel abzuholen.