Handball Tirol feierte ein perfektes Wochenende

Schwaz, Innsbruck – Nach dem 35:28-Kantersieg über Krems rangiert Sparkasse Schwaz Handball Tirol in der HLA Meisterliga nach neun Runden auf Platz zwei. Coach Christoph Jauernik trat aber ebenso schnell auf die Euphoriebremse: „Der zweite Rang und die Serie von neun ungeschlagenen Ligaspielen (sechs Siege, drei Remis; Anm.) ist eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Wenn wir jetzt bei 15 Punkten stehen bleiben, würde das nicht fürs Meister-Play-off reichen. Also müssen wir weiter fokussiert unsere Ziele verfolgen.“ Denn schon am Dienstag (18.30 Uhr) geht es in Bregenz (29:29-Remis im Vorarlberg-Derby gegen Hard) weiter.

In der HLA Challenge League feierte das Schwazer Future Team gestern mit einem Siegtreffer in der allerletzten Sekunde einen 20:19-(12:8)-Auswärtserfolg in Bregenz. „Der erste Saisonsieg tut unserer jungen Mannschaft sicher gut“, freute sich Coach Valdis Labanovskis, der am Vortag bei der Ersten als Co-Trainer in der Osthalle im Einsatz war: „Es war nicht alles gut, aber ein erfolgreiches Wochenende.“ Das kann man so stehen lassen: Denn im dritten Match von Handball Tirol siegte medalp Innsbruck ebenfalls in der HLA Challenge League gestern zu Hause gegen Salzburg mit 31:25. Drei Siege, das nennt man ein „perfect weekend“. (lex)