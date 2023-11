Nach Rauswurf: ChatGPT-Mitbegründer Altman wechselt von OpenAI zu Microsoft

Am Freitag wurde OpenAI-Chef und ChatGPT-Mitbegründer Sam Altman überraschend entlassen, nun soll er zu Microsoft wechseln.

San Francisco – Das Chef-Karussell bei der ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI dreht sich weiter. Der am Freitag überraschend entlassene Mitgründer und Chef Sam Altman wechselt zu Microsoft. Dies kündigte der Chef des US-Software-Konzerns, Satya Nadella, am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, an.