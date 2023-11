Twilight-Star Robert Pattinson wird zum ersten Mal Papa

Unschwer zu erkennen war der Babybauch von Suki Waterhouse (31) bei einem Auftritt in Mexiko City. Die Sängerin, Schauspielerin und Partnerin von Twilight-Megastar Robert Pattinson (37) trug beim „Corona Capital Festival“ ein enges, glitzerndes Kleid, mit dem sie nach eigener Aussage davon ablenken wolle, was in ihrem Leben „sonst noch so abgeht“ – Augenzwinkern inklusive. Denn die Aussage war natürlich nicht ganz ernst gemeint, das schrille Outfit bewirkte genau das Gegenteil.