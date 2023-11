Jugend in Kufstein redet mit

Kufstein – Die Kufsteiner Jugend wurde vor Kurzem an die Wahlurnen gerufen. Sie konnten unter elf KandidatInnen für den Vorsitz im Jugendgemeinderat wählen. Schlussendlich setzten sich bei der Wahl Hazal Koca, Mehmet Dereköy und Michel Stanojevic vom aktuellen Vorsitz-Team und Anna Kickenweitz, Efsun Yetüt, Aslihan Koyuncu und Maja Gasser-Kogler durch.

Die Basis für die künftige Arbeit wurde mit einem Themenworkshop direkt nach der Wahl gelegt. Jetzt geht es nach einer kurzen Kennenlernphase ab Jänner in die Umsetzung. Jugendausschussobfrau Susanne Thaler freute sich: „Ich bin froh, dass so viele sich haben aufstellen lassen. Man wird an den zukünftigen Projekten sehen, dass alle Altersschichten vertreten sind.“