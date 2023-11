Neue Illustratorin für ein beliebtes Kinderbuch: Toni und Moni im Deferegger Stil

St. Veit in Defereggen, Innsbruck – Für die 41-jährige Karin Kleinlercher aus St. Veit in Defereggen ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie bekam den Auftrag, den zweiten Band der Kinderbuchreihe „Toni und Moni“ von Hans Moser zu illustrieren. Rund 50 Zeichnungen stammen aus ihrer Feder und sind im soeben erschienen Buch zu sehen.