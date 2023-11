Advent in der Silberstadt

In der Silberstadt wird die Tiroler Weihnacht am Schwazer Advent im Herzen der Stadt mit einem vielfältigen Programm, organisiert vom Stadtmarketing, gefeiert. Alte Bräuche und Traditionen werden wieder zum Leben erweckt.

Zauberhafter Adventmarkt am Maximilianplatz

Der Schwazer Advent findet von 23. November bis 24. Dezember am Freitag und Samstag sowie am 7. Dezember von 16 Uhr bis 21 Uhr statt, sonntags und am 4. Dezember jeweils bis 20 Uhr. Er findet seit 2022 am Maximilianplatz statt, besticht mit einem imposanten Musikprogramm und zahlreichen Weihnachtskonzerten. In einem unvergleichbaren Ambiente lädt die Silberstadt zum traditionellen „Zommkemmen“ ins Zentrum der Stadt. Der Genuss und das Erleben von Tiroler Traditionen und das besinnliche Miteinander im Mittelpunkt. Für die kulinarische Verpflegung sorgen Schwazer Vereine, für die Musik Tiroler Künstler*innen und für die passenden Geschenke zum Weihnachtsfest der Handwerksmarkt. Damit auch die kleinsten Gäste auf ihre Kosten kommen, sorgt die kostenlose Christkindlwerkstatt mit vielfältigem Programm, Bastelstationen, Stockbrot und Kutschfahrten für strahlende Kinderaugen. So wird alles geboten, was das weihnachtliche Herz begehrt – auf ursprungsbezogene Art und Weise.

Am 8./9. und 15./16. Dezember: der Handwerksmarkt in der Altstadt. © Stadtmarketing Schwaz

Handwerksmarkt in der Altstadt

Der Schwazer Handwerksmarkt bietet am 8. und 9., 15. und 16. Dezember ab 16 Uhr die perfekte Gelegenheit besondere Weihnachtsgeschenke zu entdecken. Die Franz-Josef-Straße grenzt unmittelbar an den Maximilianplatz an und bildet so eine perfekte Erweiterung zum Adventmarkt. Handgefertigte Produkte, Mitbringsel, liebevolle Ideen und mehr gilt es an den Ständen zu entdecken. Das Angebot reicht von Holzarbeiten, Papierkunst und Lederprodukten bis hin zu Schmuck, Strickwaren und Kunst.

Traditionelle Bräuche in der Weihnachtszeit

Mit der Illuminierung des Weihnachtsbaums vor der Schwazer Pfarrkirche am 24. November startet in der Silberstadt die Weihnachtszeit. Die traditionelle Zeremonie mit Fackeleinzug und Einmarsch verwandelt die Stadt in eine leuchtende Winterzauberwelt. Wie jedes Jahr wird am 4. Dezember, dem Barbaratag, eine alte Tradition in Schwaz zelebriert.

Am 5. Dezember besucht der Nikolaus mit seinen Begleitern die Innenstadt, am Tag darauf sind es die Krampusse der Brauchtumsgruppe, die durch die Gassen ziehen. Außerdem ziehen jeden Samstag im Advent die Weisenbläsergruppen der Stadtmusikkapelle und der Knappenmusikkapelle durch die Altstadt, um weihnachtliche Stimmung zu versprühen.

Alle Details zum Programm gibt es auf www.schwazer-advent.at

Krampus-Jubiläums-Show Anlässlich des 45-jährigen Bestehens veranstaltet die Schwazer Brauchtumsgruppe am 1. und 2. Dezember ein Megaevent auf dem Gelände in der Bergwerkstraße! Im großen Festzelt erwartet die Besucher* innen bei gratis Eintritt eine spektakuläre Krampus-Show, ein Jubiläumsumzug und Musik von DJ Steven Noir.

Entdecke das Gastronomie- und Shoppingangebot der Stadt Schwaz jetzt auf www.kaufinschwaz.at © Stadtmarketing Schwaz

#kaufinschwaz: Innenstadtvielfalt

Mode, Kulinarik und alles, was das Herz begehrt! Neben den einzigartigen Sehenswürdigkeiten bietet Schwaz ein Shoppingerlebnis der besonderen Art.

In der charmanten Schwazer Innenstadt verbergen sich Altstadtläden mit Familientradition, Boutiquen mit den neuesten Trends, Interior-Geschäfte mit modernen Ideen, Juweliere mit funkelnden Accessoires uvm. - da ist bestimmt für jeden etwas dabei. Genauso bunt und vielfältig, wie die charmante Stadt selbst ist auch die kulinarische Fülle und unseres Gastronomieangebots.

Sie kaufen, Schwaz bezahlt! Gewinnen Sie beim Schwazer Adventgewinnspiel Ihren Weihnachtseinkauf in der Schwazer Altstadt zurück! Der Einkauf in der Schwazer Altstadt lohnt sich aktuell doppelt. Mit etwas Glück bekommen Sie nämlich Ihren Einkauf in Silbermünzen ausbezahlt. Die Stadt Schwaz setzt damit in der Adventzeit ein Zeichen für den regionalen Handel. So funktioniert‘s: Einkaufen in der Schwazer Altstadt, Teilnehmerkarte ausfüllen, Rechnung beilegen, in den Gewinnbriefkasten vor dem Silberregion-Shop der Schatzkammer einwerfen und schon nehmen Sie an der wöchentlichen Ziehung teil. Alle Infos: www.kaufinschwaz.at

Am 30. Dezember wird die Innenstadt zur Partymeile. © Stadtmarketing Schwaz

Jahreswechsel für Groß und Klein

Das Ende eines Jahres gehört gefeiert, daher lädt die Stadt Schwaz und das Stadtmarketing heuer wieder zu zwei Veranstaltungen ein, bei denen sich SchwazerInnen jeden Alters auf ein vielseitiges Programm freuen dürfen.

Winterbeats am 30.12.

Den Auftakt macht „Winterbeats“ – eine riesengroße Party mit coolem Programm am, 30.12. ab 20.30 Uhr am Stadtplatz bei freiem Eintritt. Die Innenstadt rund um den Stadtplatz verwandelt sich in eine Feierkulisse der Superlative. Eine große Bühne, eindrucksvolle Lichttechnik sowie mehrere musikalische Highlights sorgen für Partystimmung. Für das leibliche Wohl und leckere Drinks sorgen die Sektion Schilauf der Turnerschaft Schwaz, der Ski-Klub Schwaz, der Oldtimerverein Gas Buffalos, das Erbario und das Squaze.

Am 31. Dezember feiern Familien im SZentrum den Jahreswechsel. © Stadtmarketing Schwaz

Kindersilvester am 31.12.

Traditionell findet das kostenlose Kindersilvester am Sonntag, 31. Dezember ab 14 Uhr, im SZentrum statt. Mit einem Programm für Groß und Klein können Familien das Jahr beenden. Ob beim Glücksbringerbasteln, bei der Airbrush-Tattoo-Station oder dem Mitmachzirkus – hier kommen alle auf ihre Kosten.

© Stadtmarketing Schwaz

