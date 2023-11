Investment lockte: Zwei Tiroler verloren je Tausende Euro an Betrüger

Ein Mann und eine Frau gerieten jeweils über angebliche Investmentplattformen an Betrüger. Beide verloren mehr als zehntausend Euro.

Kitzbühel, Kufstein – Über angebliche Investmentplattformen im Internet sind eine Frau im Bezirk Kitzbühel und ein Mann aus dem Bezirk Kufstein an Betrüger geraten. Laut Polizei wurde die Frau Mitte Oktober über eine Werbung auf ihrem Smartphone auf eine Anlageform aufmerksam und trat mit den angeblichen Betreibern der Plattform in Kontakt. In mehreren Tranchen investierte die Frau einen fünfstelligen Betrag.