Audioguide Heimatmuseum: Tirols Museumspreis geht ins Ötztal

Längenfeld, Jochberg – Zwei Jahre nach dem österreichischen Museumspreis holten sich die Ötztaler Heimatmuseen die nächste Auszeichnung: Kulturreferent und Landeshauptmann Anton Mattle überreichte am Dienstagabend in Lehn/Längenfeld den „Tiroler Museumspreis“ an die Ötztaler Museen für das Projekt „Audioguide Heimatmuseum: Alte Ötztalerinnen und Ötztaler erzählen“. Der Preis ist mit 6000 Euro dotiert. Das Bergbau- und Heimatmuseum Jochberg erhielt den mit 2500 Euro dotierten Anerkennungspreis. LH Anton Mattle gratulierte der Ötztaler Museumsleiterin Edith Hessenberger und deren Team sowie Anneliese Hechenberger, die den Preis für das Jochberger Museum entgegennahm.