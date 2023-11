Sozialprojekt „Von mir zu dir“ in Nußdorf-Debant hofft auf neue Freiwillige

Nußdorf-Debant – Die Initiative der gemeindeübergreifenden Nachbarschaftshilfe „Von mir zu dir“ unterstützt das bestehende professionelle Angebot im Sozialsprengel Nußdorf-Debant und Umgebung durch den Einsatz ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen aus den Gemeinden. Das Angebot richtet sich an Hilfesuchende ebenso wie an engagierte Freiwillige in Dölsach, Iselsberg-Stronach, Lavant, Nikolsdorf und Nußdorf-Debant.