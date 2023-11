Diebe brechen in Metzgerei in Matrei Tresor auf

Matrei in Osttirol – Zwischen Dienstagnacht 22 Uhr und Mittwochfrüh um 7 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Metzgerei in Matrei in Osttirol ein. Dabei brachen sie einen an der Wand montierten Tresor auf und stahlen das darin befindliche Bargeld. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.