Sillianer Schütze für neuen Kalender ausgewählt: Mit entschlossenem Blick aufs Titelblatt

Nikolsdorf, Sillian, Innsbruck – Wer den neuen Schützenkalender 2024 betrachtet, findet sich Auge in Auge mit Fabian Leiter wieder. Der Sillianer ist Mitglied der Schützenkompanie in seinem Heimatort. „Wir waren heuer im Frühling bei der Bundesversammlung in Innsbruck“, erinnert sich Fabian. „Dort sind wir auch fotografiert worden.“ Unter sämtlichen Bildern der Versammlung kam der schneidige Osttiroler in der rot-grünen Tracht und dem breitkrempigen Hut am besten an. Das Foto, das ihn mit Kameraden zeigt, wurde als Titelbild für den 40. Tiroler Schützenkalender ausgewählt. Leiter selbst erfuhr davon, als sein Kommandant ihn um die Einwilligung bat.