Strengere Regeln am Kufsteiner Flaggenmast gefordert

Solidaritätsbekundungen bei Krieg, Terror oder Katastrophen in anderen Ländern stoßen in Kufstein nicht bei jedem auf Verständnis.

Kufstein – Wenn in einem Land ein Krieg ausbricht oder eine Naturkatastrophe die Nation an den Rand des Zusammenbruchs treibt, hisst nicht nur die Stadt Kufstein am Rathaus die jeweilige Nationalflagge aus Solidarität mit der Bevölkerung. Im Fall des Ukraine-Kriegs war sogar die Festung in die Farben des überfallenen Landes getaucht. Nur: Wer entscheidet eigentlich, welche Fahne und wie lange diese am Oberen Statplatz weht?